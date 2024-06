Opérations d’assistance humanitaire : le HCR en quête de 265 milliards de francs

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré vendredi, avoir besoin en urgence de 443 millions de dollars, plus de 265 milliards de francs Cfa, pour financer ses opérations d’assistance humanitaire aux personnes déplacées au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Mauritanie et dans les pays du Golfe de Guinée.



« Le HCR a besoin de plus de 443 millions de dollars pour couvrir les besoins humanitaires urgents au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Mauritanie et dans les pays du Golfe de Guinée’’, rapporte l’agence d’information des Nations Unies, Onuinfo.



« Ce nombre impressionnant de civils déplacés de force exige une action internationale immédiate pour éviter qu’il ne s’aggrave », a déclaré Alpha Seydi Ba, porte-parole du bureau régional du HCR en Afrique de l’ouest et central lors d’un point de presse à Genève (Suisse) dans des propos rapportés par le site d’information des Nations unies.



L’agence onusienne en charge de la question des personnes déplacées en appelle à la communauté internationale pour le maintien de l’aide humanitaire dans cette partie du continent africain marquée par une instabilité politique.



Une étude publiée par l’Agence onusienne en avril dernier fait état de « plus de 3,3 millions de personnes déplacées de force en raison de conflits incessants, exacerbés par l’aggravation des effets de la crise climatique », indique la même source.