Orabank : 400 millions de Fcfa volés, onze (11) suspects arrêtés par la Dic

Un nouveau vol d'envergure a secoué Orabank, cette fois-ci avec un montant de 400 millions de FCFA dérobés du compte Wave de l'institution financière, en complicité avec le Chef d'Agence de Diamniadio. La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré 12 suspects pour « association de malfaiteurs, vol aggravé, intrusion frauduleuse dans un système bancaire, faux et usage de faux en écritures privées de banque, et complicité. »



L'alerte a été donnée par Aliou Watt, Directeur juridique et contentieux d'Orabank, sur le vol massif dans le compte Wave. La Division des investigations criminelles (Dic) a réussi à mettre la main sur cette bande de malfaiteurs, dont plusieurs sont détenteurs de comptes dans l'établissement financier. Pour brouiller les pistes, les mis en cause ont divisé et transféré les fonds dans 14 comptes bancaires différents.



Les détenteurs de ces comptes, en collaboration avec les fraudeurs, ont ensuite retiré les fonds et perçu leur part du butin. Par exemple, Pape Djiby Kâ a retiré 28 millions de FCFA de son compte, affirmant que l'argent venait des États-Unis pour acheter une voiture. Serigne Ismaila Sarr a reçu 27 millions de FCFA, prétendant avoir gagné un marché de construction à Kaolack. Abdou Ciss a retiré 7 millions de FCFA, affirmant que l'argent provenait d'un ami en Suède.



Georges Omega Anguile Simba a révélé que le Chef d'Agence d'Orabank de Diamniadio, Elimane Ciré Dia, était à l'origine du virement dans son compte bancaire. Auditionné, le chef d'Agence a admis avoir effectué le virement pour le compte de Georges Oméga avant de le disculper.