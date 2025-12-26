Orpaillage clandestin : la Gendarmerie démantèle trois sites et saisit un important lot de matériels à Saraya

En mission de sécurisation, les éléments du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention n°2 (GARSI 2), déployés à Saeinsoutou, en collaboration avec la Brigade territoriale de Saraya, ont procédé au démantèlement de trois sites d’orpaillage clandestin, a annoncé la Gendarmerie nationale.



Selon la même source, l’opération menée le mercredi 24 décembre 2025 a permis de neutraliser des sites illégaux implantés dans les localités de Bountou, Mouran et Bandikoto.



Le bilan fait état de la saisie d’un important lot de matériel, comprenant notamment 27 groupes électrogènes, 8 marteaux-piqueurs, 4 motocyclettes, un tricycle ainsi que 11 panneaux solaires. Par ailleurs, vingt-cinq (25) machines dites « cracheurs » ont été détruites et mises hors d’usage.