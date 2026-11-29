La tournée économique du président de la République dans le Sénégal oriental doit être une occasion de faire remonter les préoccupations réelles des populations. C’est l’avis de Samba Sy, secrétaire général du Parti de l’indépendance et du travail (PIT). Il a estimé que cette visite présidentielle est une initiative positive, à condition que le chef de l’État puisse prendre connaissance, « sans filtre », des difficultés auxquelles les habitants de cette partie du pays sont confrontés.



Pour l’ancien ministre, la rencontre directe entre le président de la République et les populations peut contribuer à une meilleure compréhension de leurs conditions de vie. Il insiste toutefois sur la nécessité de lui présenter aussi bien les avancées que les difficultés persistantes. « S’il n’y a pas de filtre et qu’on montre au chef de l’État les réalités dans lesquelles vivent ces populations, il saura à quoi elles sont confrontées. La situation est difficile partout dans le pays, mais elle l’est davantage dans ces contrées éloignées. Nous avons espoir que si le président voit la situation par lui-même, il pourra certainement contribuer à régler les problèmes », a-t-il déclaré.



Samba Sy s’est également exprimé sur les annonces de nouvelles unités industrielles et de création d’emplois pour les jeunes dans cette partie du pays. Invité de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, M. Sy a appelé à inscrire les initiatives dans une logique de continuité de l’action publique. Selon lui, il est « important de faire le bilan des réalisations antérieures, d’identifier les insuffisances et de poursuivre les efforts d’amélioration ».



« Il faut voir ce qui a déjà été fait, les points positifs, ce qui n’a pas marché et ce qui reste à faire ou à améliorer. Tout ne peut pas être parfait d’un seul coup. Il faut avancer progressivement pour améliorer les conditions de vie des populations et surtout faire preuve d’humilité, sans prétendre être le seul à pouvoir régler la situation », a-t-il souligné.



Le secrétaire général du PIT a par ailleurs attiré l’attention sur le paradoxe du Sénégal oriental, une zone riche en ressources naturelles, mais où une partie importante des populations reste confrontée à la pauvreté. Il met en garde contre les risques de tensions et d’insécurité liés à l’exploitation des ressources minières, qui attire de nombreux acteurs.



En plus de l’accès des jeunes à l’éducation et à la formation, Samba Sy a estimé que l’exploitation artisanale de l’or dans les « diouras » peut détourner certains jeunes des études, en raison de la perspective de gains financiers rapides. Pour lui, « le développement durable de ces territoires passe aussi par l’investissement dans l’éducation, la formation et la préparation des jeunes aux opportunités de demain ». Il a plaidé ainsi pour une démarche progressive, fondée sur la « patience et la construction de solutions durables » au bénéfice des populations du Sénégal oriental.