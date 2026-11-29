Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a entamé la deuxième journée de sa tournée à Tambacounda avec l'inauguration du Centre de formation professionnelle en horticulture de Neteboulou.



Réalisé et équipé pour un montant supérieur à 2,2 milliards de francs CFA, ce complexe s'étend sur 10 hectares et peut recevoir 270 apprenants, dont 156 logés en internat, a indiqué la Présidence de la République sur sa page Facebook officielle. L'établissement prépare aux diplômes du CAP horticulture, du BT de chef de culture horticole, du CPS de producteur horticole ainsi que du BTS en conduite et gestion d'une exploitation agricole. Pour leurs travaux pratiques, les jeunes disposent d'un champ expérimental, d'une unité de conditionnement et d'une unité de fertilisation, alimentés par un forage et un château d'eau.



Cet événement a prolongé les annonces faites la veille au Village de l'Entrepreneuriat. D'après la même source, l'investissement de 3 milliards de francs CFA prévu par la DER/FJ en 2027, l'infrastructure frigorifique dont le chef de l'État a posé la première pierre et ce nouveau centre de formation constituent désormais un dispositif complet qui relie la production agricole à sa commercialisation.



À travers cette réalisation, le chef de l'État a hissé l'agriculture au même rang que l'exploitation minière parmi les atouts économiques du Sénégal oriental, et a placé la qualification de la jeunesse locale au cœur de cette dynamique.