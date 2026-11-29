La Commission de la CEDEAO et le Réseau des commissions électorales de la CEDEAO (ECONEC) ont lancé à Banjul la deuxième cohorte de la Mission d'observation électorale des jeunes (EYEOM).



Cette initiative rassemble 22 jeunes venus de toute la sous-région pour une formation de cinq jours, en prélude à l'élection présidentielle gambienne prévue le 5 décembre 2026, a rapporté la Commission de la CEDEAO dans un document publié le 27 novembre 2026. Ce programme vise à renforcer les capacités de la jeunesse pour une participation active aux processus démocratiques, non seulement comme électeurs, mais aussi en qualité d'observateurs et d'acteurs de la gouvernance dans leurs pays respectifs. À cette occasion, la représentante résidente de la CEDEAO en Gambie, Namizata Meita Sangaré, a salué la représentation équilibrée des femmes parmi les participants.



Ce projet bénéficie du soutien financier de l'Allemagne, du Danemark et de l'Union européenne, dans le cadre du programme Paix, sécurité et gouvernance de la CEDEAO (EPSG). D'après la même source, ces partenaires ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix, de l'État de droit, de la gouvernance démocratique et de l'inclusion significative des jeunes en Afrique de l'Ouest.



Le chef de la Division de l'assistance électorale de la CEDEAO et secrétaire permanent de l'ECONEC, Serigne Mamadou Ka, a rappelé que les jeunes âgés de 18 à 35 ans représentent plus de 26 % de la population ouest-africaine, soit environ 125 à 135 millions de personnes. Il a insisté sur la nécessité de les placer au cœur des processus électoraux et démocratiques pour bâtir des institutions plus solides et plus inclusives dans la région.