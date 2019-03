Otages maliens libérés au Mali: y a t-il eu des contreparties ?

Une certitude, le préfet Makan Doumbia et le journaliste Issiaka Tamboura n’ont pas été libérés par une action musclée des forces de sécurité du Mali contre les ravisseurs, de présumés jihadistes.



Selon plusieurs sources, le paiement d’une rançon n’était pas non plus l’argument de taille ayant facilité leur libération. Mais il y a bien eu contrepartie, affirme notamment la presse malienne qui parle « de libération des terroristes ».



Un journal local, La Sentinelle, cite parmi les terroristes qui ont été libérés, le nom de Aliou Mahamar Touré, ex-chef de la police islamique de Gao - principale ville du nord -, en 2012, lorsque cette région était sous le contrôle des jihadistes.



Officiellement, il n’y a pas encore eu de démenti, ni de confirmation. Mais, détail troublant, d’après nos informations, quelques jours avant la libération des deux otages, Aliou Mahamar Touré est sorti de la maison d’arrêt de Bamako, où il purgeait une peine de dix ans de prison. Dans la même maison d’arrêt, un autre jihadiste détenu est également sorti, d’après nos sources.



Ont-ils été transférés dans une autre prison ou ont-ils été libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers ?