Ouakam: 4 militaires de l'Armée de l'Air arrêtés pour viol, la victime présumée âgée de 15 ans

A. Sarr, M. El N. Goudiaby, M. Thiakáne et M. M. Niang sont arrêtés pour des faits de pédophilie, détournement de mineure et viol sur la jeune fille A Thioune, âgée de 15 ans. Les mis en causes, déférés vendredi devant le procureur de la République par la Brigade prévôtale de gendarmerie, ont bénéficié d'un retour de parquet.



Selon le journal L'Observateur, les faits remontent au 28 août 2023. La dame S. Wade avait saisi d'une plainte la Brigade Prévôtale de la Gendarmerie contre les soldats en service au groupement de soutien de l'armée de l'Air de Ouakam. Elle accuse les soldats de 2e classe d'avoir abusé sexuellement sa fille A. Thioune, âgée de 15 ans.



Dans sa déposition, la maman a soutenu que les militaires A. Sarr. M. El N. Goudiaby, M.Thiakane et M. M. Niang se sont relayés sur sa fille à plusieurs reprises. Devant les enquêteurs, la mère de famille dit tenir un restaurant en face du camp de Ouakam et chaque matin, les militaires viennent pour acheter des plats. Parfois, elle confie les lieux à sa fille A Thioune. Un jour, a déclaré la dame, elle a surpris la jeune fille en train de parler au téléphone avec un homme, tard dans la nuit.



C'est ainsi qu'elle a saisi l'appareil et lui en a demandé la provenance. Sa fille dit que le cellulaire lui a été offert par un mi- litaire de l'Armée de l'Air. Le len- demain, la maman est allée se plaindre auprès des chefs du sol- dat. Ensuite, l'affaire a été réglée à l'amiable. Quelques jours plus tard, son époux a encore surpris leur fille A. Thioune en communi- cation avec le militaire M. M. Niang. Elle précise que c'est à travers le téléphone saisi qu'elle a découvert que sa fille A. Thionne n'est plus vierge parce qu'elle a entretenu plusieurs relations intimes avec des militaires du camp de Ouakam. C'est ainsi qu'elles'est rendue à nouveau auprès de la hiérarchie pour dénoncer les mis en cause. Après, S. Wade dit avoir conduit sa fille à l'hôpital de Ouakam.



Après consultation, le rapport gynécologique a relevé que A. Thioune n'était plus vierge.

"Ils ont abusé de moi dans une maison en construction et au ter rain de Basket..."

Entendue, la victime A. Thioune est revenue en détail sur cette par- tie sombre de vie. Elle déclare être victime d'abus sexuels et a cité nommément les quatre 4 militaires, en service au camp de l'Armée de l'air de Ouakam. Elle a déclaré que ces derniers l'avaient conduite dans une maison en construction puis dans un terrain de Basket pour abuser d'elle. Dans ses accusations, la jeune fille dit avoir perdu sa virginité parce qu'elle était en couple avec A. Sarr et ils ont couché ensemble. Ensuite, ses collègues M. M. Niang et M. El N. Goudiaby l'ont forcée à entretenir des relations sexuelles avec eux. Un jour, raconte-t-elle, le soldat El N. Goudiaby est venu à son domicile à l'absence de ses parents. Et, il l'a forcée à entretenir des relationsdes rapports sexuels.

En revanche, la jeune fille a déchargé À. Sarr et M. Thiakane. Elle a déclaré avoir tenu des rapports sexuels à plusieurs reprises avec ces deux soldats par consentement. A. Thioune a ajouté que c'est M. Thiakane qui lui a offert le télé- phone portable après une partie de sexe. Elle a reconnu qu'elle vivait une parfaite relation d'amour avec Thiakane.

Auditionnés, les 4 militaires ont tous contesté les faits qui leur sont reprochés, mais A. Sarr et M. Thiakane reconnaissent une relation amoureuse avec la fille A. Thioune, tout en riant les rapports sexuels. Mieux, A. Thiakane avoue avoir of- fert téléphone portable à la fille

dans le but d'être en contact per- manent avec elle. Pour sa défense, le soldat M. M. Niang explique sa proximité avec la fille par le fait qu'un jour, en quit tant Mbao, à bord du véhicule de son supérieur, la croisé la plai- gnante à hauteur du marché de Ouakam.



Celle-ci lui a demandé de la déposer à son domicile et lui a demandé son contact en cours de route. Ce jour-là, M. M Niang sou- tient que la fille A. Thioune avait reçu un appel téléphonique et menaçait son interlocuteur qu'il serait responsable si elle tombait enceinte. Le soldat M. El. Goudiaby dit ne pas connaître la maison de la fille et n'avoir jamais eu de rapport sexuel avec elle.

Les révélations accablantes du certificat médical

Sur réquisition N°497/2/BP, en date du 28 août 2023, les enquêteurs ont saisi les services de l'Hô- pital Principal de Dakar pour un examen gynécologique. Les rapports d'expertise ont révélé chez la victime "des déchirures hyménales anciennes d'hématies". Le gynécologue a relevé que "la fille aurait été victime d'abus sexuels au début du mois d'août». Au terme de l'enquête les gendarmes sont persuadés que des indices de culpabilité sont réunis à l'encontre des soldats A. Sarr, M. El N. Goudiaby, M. Thiakane et M. M. Niang. Ils sont poursuivis pour les crimes de pédo- philie, détournement de mineure et viol sur une fille âgée 15 ans.



L’Observateur

