Ouakam: des étudiants encourent 2 ans de prison ferme pour trafic de haschich

C’est un appel anonyme qui a informé la police que Mohamed Ba Sall est un étudiant qui se livrait à un vaste trafic de haschich à Ouakam. Un stratagème a été élaboré pour alpaguer l’étudiant-dealer et ses complices. C’est ainsi que l’un des limiers a appelé Mohamed Ba Sall pour passer une commande de 10 grammes moyennant 60 000 frs.



Ce dernier, aussitôt après avoir raccroché, est parti voir son livreur en compagnie de son ami Ousmane Dieng. Sur place, la dame étant absente, ils ont défoncé la porte de sa chambre et emporté le haschich qui s’y trouvait. Après quoi, ils se sont rendus dans la chambre de leur ami Cheikh Tidiane Ndiaye où ils ont été arrêtés par les policiers. La perquisition a permis la découverte de 45, 4 grammes de haschich par dévers eux, des paires de ciseaux, du papier, une balance électronique etc.



Lors de l’enquête préliminaire, le propriétaire de la chambre a tout nié en bloc pendant que ses acolytes avouaient leurs forfaits. Ils ont été ainsi déférés et placés sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs et offre ou cession de drogue ».



A la barre, Mohamed Ba Sall a retourné sa veste pour se tirer d’affaire. L’étudiant argue qu’il était parti voir une amie nommée Mame Diarra qui lui devait 50.000 francs. « Sur place, on a trouvé 2,5 grammes de haschich que j’ai remis à Ousmane Dieng. Mais Cheikh Tidiane Ndiaye est innocent. La police nous a suivis de Ngor à Ouakam », dit-il.



Son complice présumé a confirmé ses dires. « J’ignorais que Mohamed s’activait dans la vente de drogue. Je ne sais rien sur cette affaire, même si on a trouvé une paire de ciseaux, le rouleau de papiers et la balance électronique chez moi », assure l’étudiant Ndiaye.

De son coté, Ousmane Dieng prétend qu’il était venu voir Tidiane mais ne pas l’avoir trouvé. « Vers les coups de 18 heures, Cheikh Tidiane Ndiaye m’a demandé de l’accompagner à Ngor, mais j’ignorais les raisons. On était parti chez Mame Diarra, mais elle était absente des lieux », a-t-il expliqué.



Dans son réquisitoire, le procureur a estimé que l’association de malfaiteurs et l’offre ou cession de chanvre indien sont avérées car Ousmane Dieng a été arrêté avec deux cornets de chanvre indien. En effet, c’est suite à un appel anonyme faisant état d’un trafic de drogue intense à Ouakam qu’une enquête a été menée par les policiers. D’où l’arrestation de Mohamed Ba Sall et ses co-prévenus. Quand l’agent a passé une commande, il lui a donné rendez-vous chez Cheikh Ndiaye.



Le maître des poursuites a requis deux ans de prison ferme. Quant au conseil de la défense, il a estimé que ces jeunes ont joué avec le feu et ils se sont brûlés. « Rien ne prouve qu’ils s’activent dans le trafic. Pour l’offre, il y a un problème d’imputabilité. Ils ont trébuché. On peut les récupérer », a plaidé Me Abdoul Daff.



« C’est à cause de la provocation de la commande que les étudiants ont eu cette idée de chercher du haschich. La police a dit qu’elle était aux aguets pendant plusieurs jours mais rien ne le prouve. Ousmane est coupable d’usage, mais, avec ses camarades, ils ne sont pas des trafiquants. Je sollicite la disqualification des faits afin de les aider à surmonter cette épreuve », a plaidé pour sa part Me Iba Mar Diop.



L’affaire est mise en délibéré pour le 12 août prochain, rapporte Le Témoin qui a assisté à l'audience.