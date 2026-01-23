Réseau social
Ouakam : un véhicule ravagé par les flammes ce vendredi matin



Grosse frayeur à la cité Avion ce vendredi 23 janvier. Un véhicule particulier a pris feu en plein cœur de Ouakam (cité Avion), dans la commune d'arrondissement de Dakar. L’incident s'est produit aux alentours de 6 heures du matin à proximité d'un arrêt de « car rapide ».  Pour l'heure la raison reste encore indéterminée.
 
L'intensité du brasier n'a laissé aucune chance au véhicule, qui a été complètement consumé sous les yeux des premiers passants. Malgré la violence du sinistre, le pire a été évité. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, le chauffeur a pu quitter le véhicule à temps. Aucune perte en vie humaine ni blessé n'est à déplorer.
