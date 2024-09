Ouganda: avant l’enterrement de l'athlète Rebecca Cheptegei, les hommages et l'émotion

Un premier hommage dans la ville kényane d'Eldoret s'est tenu vendredi 13 septembre dès la sortie de la morgue du corps de Rebecca Cheptegei, entouré de sa famille et de ses camarades athlètes.



Des proches, mais également des activistes rassemblés pour dénoncer les violences faites aux femmes, avant le rapatriement dans un long cortège de la défunte en Ouganda, dans son district natal de Bukwo, à l'est du pays.



Nous réalisons que même l'indépendance économique ne protège pas une femme

L'enterrement et la veillée nocturne sont attendus dans le village de son père à Kapsiywa avec les honneurs militaires pour la marathonienne de 33 ans, qui était engagée dans l'armée. Une cérémonie en présence de délégations ministérielles, mais surtout d'une foule d'athlètes ougandais, nombreux à s'être émus du meurtre de la coureuse de fond.



La mort de Rebecca Cheptegei est une perte « insupportable », par exemple, pour le champion olympique homonyme de la victime, Joshua Cheptegei. « Les violences sexistes et sexuelles n'ont pas leur place dans nos communautés », écrit-il sur les réseaux sociaux. Depuis 2021, plusieurs femmes athlètes sont décédées au Kenya dans des circonstances similaires.