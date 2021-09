OuraganIDA - Au moins sept morts dans les inondations à New York, selon la police

Au moins sept personnes ont péri dans les inondations survenues dans la nuit de mercredi à jeudi 2 septembre à New York dans le sillage de l'ouragan Ida, ont annoncé des sources policières à l'AFP.



Kathy Hochul, la gouverneure de l'Etat de New York, et Bill de Blasio, le maire sortant de la capitale économique et culturelle américaine, ont décrété «l'état d'urgence», suite à ces inondations massives qui concernent potentiellement quelque 20 millions d'habitants.