Ousmane Sonko : « Donald Trump a bloqué un projet au Sénégal d'une valeur de plus de 300 milliards Fcfa »

Depuis son accession à la présidence des Etats Unis d’Amérique, Donald Trump se focalise sur la mise en pratique des ses promesses électorales. Même si ces décisions sont critiquées un peu partout, Trump ne fléchi pas. Et au Sénégal, un important projet est en danger.



Le Premier ministre, Ousmane Sonko a annoncé qu’un projet de l’Etat du Sénégal, financé par les Usa à plus de 500 millions de dollars (environ 300 milliards de francs Cfa) fait partie du lot des programmes impactés par le gel de l’aide publique américaine décidée par Donald Trump. « Vous avez vu, le Président américain avait promis de suspendre l’aide publique pour voir, dans les trois mois, les programmes qui seront reconduits ou gelés. Au Sénégal, un de nos projets de plus de 500 millions de dollars, est concerné. Le programme concernant l’électrification, a été arrêté (dakhal nañuko)», a déclaré le chef du gouvernement ce lundi lors du lancement d’un projet d’approvisionnement en Eau potable en milieu rural.



A cet effet, rapporte Igfm, Sonko a appelé les Sénégalais à davantage se concentrer sur le travail. «Est-ce que donc nous devons tout attendre de l’extérieur ? J’estime qu’on doit se concentrer davantage sur le travail », conseille-t-il.



Rappelons que pour réduire la pauvreté au Sénégal à travers le renforcement du secteur de l’électricité, l’élargissement de l’accès à l’électricité et l’appui au Gouvernement du Sénégal à établir un socle solide et moderne sur lequel le système de l’électricité du pays peut reposer pour se développer, le Sénégal avait signé avec les Usa, dans le cadre du «Power Compact», un accord de don. Il comprend un don d’investissement de 550 millions de dollars et une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars américains du Gouvernement du Sénégal pour un investissement global de 600 millions de dollars américains.