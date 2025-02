Ousmane Sonko à Abdou Karim Sall : "l'APR et tous ceux qui sont avec vous devez être menacés"

En réponse à des questions posées par Abdou Karim Sall, Ousmane Sonko n'a pas mâché ses mots et a haussé le ton. Le Premier ministre a déclaré : "l'APRS et tous ceux qui sont avec vous doivent être menacés". Avec ces propos, Ousmane Sonko semble avoir voulu marquer son désaveu face aux positions exprimées par le maire de Mbao.



L'incident entre Ousmane Sonko et Abdou Karim Sall à l'Assemblée nationale reflète les fractures politiques profondes entre le Pastef et l'ancien parti au pouvoir, APR. Cet échange entre les deux hommes s'est passé ce vendredi à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko était à l'hémicycle pour se prêter aux questions d'actualité au gouvernement.