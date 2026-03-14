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Ousmane Sonko a reçu les leaders de l’APTE et annonce la réunion du Conseil national de Pastef ce dimanche



Ousmane Sonko a reçu les leaders de l’APTE et annonce la réunion du Conseil national de Pastef ce dimanche
Une semaine après l’Assemblée générale de la coalition “Diomaye Président”, Ousmane Sonko, président de Pastef – Les Patriotes, a reçu ce samedi les leaders de la coalition de l’Alliance patriotique pour le travail et l’éthique (APTE).
 
“Cet après-midi, à huis clos, j’ai reçu et longuement échangé avec les leaders de la coalition APTE. Les discussions ont été fructueuses et résolument constructives”, a déclaré Ousmane Sonko. 
 
Le leader de Pastef a également annoncé la tenue, ce dimanche, d’une réunion du Conseil national du parti qu’il présidera lui-même.
 
« Le rouleau est en marche ! », a-t-il conclu.
 
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Moussa Ndongo

Samedi 14 Mars 2026 - 23:10


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