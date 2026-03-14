Ousmane Sonko a reçu les leaders de l’APTE et annonce la réunion du Conseil national de Pastef ce dimanche

“Cet après-midi, à huis clos, j’ai reçu et longuement échangé avec les leaders de la coalition APTE. Les discussions ont été fructueuses et résolument constructives”, a déclaré Ousmane Sonko.

Le leader de Pastef a également annoncé la tenue, ce dimanche, d’une réunion du Conseil national du parti qu’il présidera lui-même.

« Le rouleau est en marche ! », a-t-il conclu.

Une semaine après l’Assemblée générale de la coalition “Diomaye Président”, Ousmane Sonko, président de Pastef – Les Patriotes, a reçu ce samedi les leaders de la coalition de l’Alliance patriotique pour le travail et l’éthique (APTE).