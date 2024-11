Ousmane Sonko appelle au calme et exhorte ses militants de Pastef à une fin de campagne pacifique

Le Premier ministre et tête de liste nationale de Pastef pour les législatives du 17 novembre, Ousmane Sonko, a tenu un rassemblement ce mardi au rond-point de l'École normale supérieure de Dakar. Lors de cet événement, il est revenu sur les récentes attaques ayant blessé des partisans de son parti à Saint-Louis. Sonko a appelé au calme et demande à ses militants de ne plus répondre aux provocations par la violence.



« J'ai fait une déclaration hier à Rufisque pour dénoncer les injustices que nous avons subies depuis plus de dix ans. Depuis plusieurs jours, Pastef est la cible de violences incessantes. Cela devient intolérable au Sénégal. Pastef est un parti d'idées, un parti de vision », a affirmé Sonko.



Il a expliqué que cette campagne vise à partager la vision de Pastef pour le futur du Sénégal et à parcourir sept des huit pôles pour présenter leur programme. « Nos adversaires, eux, n'ont fait aucune proposition constructive ; leur seule méthode est la violence, ce qu'ils maîtrisent le mieux », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, 77 individus, pour la plupart des gardes du corps de Barthélémy Dias, ont été interpellés à Thiès. « C'est ce que j'ai réclamé depuis des mois. Il est crucial que la justice retrouve son indépendance pour que les choses puissent évoluer positivement », a souligné Sonko.



Conscient de la situation, le leader de Pastef a rappelé qu'il avait prévenu de potentielles représailles si les agressions persistaient. Cependant, il se réjouit que la justice ait pris des mesures.



En conclusion, il a exhorté ses partisans à clôturer cette campagne de manière pacifique, en demeurant vigilants et en s'abstenant de toute violence. Il a assuré qu'il suivra de près le traitement des personnes arrêtées « Nous restons vigilants et nous veillerons à commenter la justice va traiter ses dossiers. Nous veillerons à ce que la justice fasse son travail », a conclu la tête de liste nationale de Pastef.