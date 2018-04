Ousmane Sonko-contrats Total-Sénégal : «ces contrats sont les plus léonins que le Sénégal… »

Macky Sall est plus que jamais considéré par Ousmane Sonko comme le sous-préfet de la France. Le président de Pastef qui a analysé les contrats liant le Sénégal au groupe français Total, trouve que le chef de l’Etat a bradé les ressources pétrolières à la France.



«Le Gouvernement du Sénégal, après des mois de rétention, a fini par céder à la pression en publiant hier, les Contrats de Recherche et de Partage de Production liant l'État et la multinationale TOTAL autour des blocs pétroliers et gaziers de Rufisque offshore profond et Ultra Deep Offshore», a écrit l’ancien inspecteur des Impôts et Domaines sur sa page Facebook.



Et de poursuivre : «J'ai examiné ces contrats et, comme on le soupçonnait, j’ai découvert qu'ils sont les plus léonins et les plus scandaleux jamais consentis par le Sénégal. Boun Abdallah Dionne et Macky Sall, après avoir poussé Thierno Alassane Sall à la démission, ont bradé à vil prix les intérêts du Sénégal. La sous-préfecture a encore une fois obéit à sa métropole, au détriment de son peuple et ses intérêts».



Le parlementaire qui promet des révélations croustillantes après le 19 avril, considère que les nombreux scandales perpétrés par le Président Sall incitent ce dernier à vouloir «se maintenir au pouvoir: par la manipulation constitutionnelle et législative, l'instrumentalisation de la justice pénale et constitutionnelle, l'aliénation de l'administration, la corruption de segments sociaux de tous ordres, la répression policière sauvage».



A l’en croire, c’est ce qui rend la manifestation que l’opposition sénégalaise a convoquée le 19 avril prochain, plus pertinente. Car, martèle-t-il, il y va de l’avenir du Sénégal.