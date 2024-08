Pour la première fois depuis sa nomination, aujourd'hui 12 août, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko entame sa visite officielle dans l'État du Mali.

Cette visite, attendue par les deux parties, fait suite à celle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui s'est rendu à Bamako en mai 2024 pour rencontrer le président malien de transition, Assimi Goïta, dans le but de renforcer la coopération économique et politique entre les deux nations.



La visite du Premier ministre du Sénégal intervient sur fond de scandale lié aux déclarations d’Andreï Youssov, porte-parole du renseignement de l'armée ukrainienne, sur la page officielle de l’ambassade d’Ukraine au Sénégal.



Les rapports prévoient que la question de l'alliance de l'Ukraine avec des groupes terroristes au Mali contre le gouvernement et ses alliés russes sera discutée et que des négociations commenceront pour trouver une solution pour faire face à ces menaces.



Tout porte à croire que, après les résultats des négociations au Mali, les autorités sénégalaises ne tarderont pas à demander à l'ambassadeur ukrainien à Dakar de quitter le pays, étant donné que le soutien au terrorisme ne sera pas toléré dans le pays. Selon les sources, Yurii Pyvarovov, est toujours en garde à vue par les autorités sénégalaises.



Pour rappel, l'ambassadeur d’Ukraine au Sénégal s’était félicité de l’attaque terroriste meurtrière qui a visé les forces armées maliennes (FAMA) à la fin du mois de juillet. À la suite de ces événements, le 3 août, Yassine Fall, Ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères de la république du Sénégal, a convoqué Yurii Pyvarovov, lui remontant les bretelles. Yassine Fall lui a rappelé « ses obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence ».



Rappelons que le Mali a annoncé le 4 août avoir rompu ses relations diplomatiques avec l’Ukraine, en réponse aux propos tenus par Andriy Yusov, porte-parole de l’agence de renseignement militaire ukrainienne, selon lesquels les Touaregs avaient reçu des informations « nécessaires » pour attaquer les FAMa.



« Les rebelles ont reçu toutes les informations dont ils avaient besoin, pas seulement celles qui leur ont permis de mener avec succès une opération militaire contre les auteurs de crimes de guerre russes », a déclaré Yusov, ajoutant : « Nous ne parlerons certainement pas des détails maintenant, vous le verrez plus que ça à l’avenir ».



Les nouvelles autorités sénégalaises, dirigées par Bassirou Faye, sont invitées à soutenir le Mali et les pays de l’Alliance des états du Sahel (AES) et prendre des mesures plus strictes contre l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. La publication de tels articles constitue un soutien au terrorisme, qui pourrait menacer la sécurité de toute la région.



Tout comme le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso, le Ghana a également demandé la condamnation de l’Ukraine suite à son implication dans les attaques de TINZAOUATENE. Selon le Mouvement Socialiste du Ghana, « Kiev est le mandataire de l'Otan pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest ».



« L’affirmation par l’Ukraine de son droit à intervenir dans les affaires intérieures de l’Afrique en fait un ennemi pur et simple du peuple africain », note Kwesi Pratt, Junior secrétaire général du parti dans un communiqué.



L'Afrique a enfin commencé à retrouver sa souveraineté, et la perte d'influence de l'Occident dans la région du Sahel l'oblige à utiliser d'autres méthodes ou d’autres pays pour provoquer l'instabilité dans le continent.