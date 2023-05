Ousmane Sonko : « je suis et reste candidat à la présidentielle »

Ousmane Sonko fait fi de sa condamnation à six (6) mois avec sursis par la Cour d’appel de Dakar. Le leader de Pastef ne veut pas parler d’éligibilité. D’après lui, le débat sur son éligibilité n’est pas à l’ordre du jour. Pour lui, il reste candidat à la Présidentielle de 2024.



« Nous vous rassurons que nous sommes plus que jamais déterminés à aller jusqu’au bout de ce combat, à en finir avec le régime de Macky Sall et rassurer Ousmane Sonko est et reste candidat à la Présidentielle. En-dehors de la volonté divine, il n’existe pas une créature sur terre qui peut m’en empêcher d’être candidat à cette élection », a déclaré Ousmane Sonko.



« Ma détermination, elle reste intacte à tout point de vue, rien ne peut m’ébranler, rien peut m’atteindre et chaque acte posé est une motivation supplémentaire à en finir avec le régime de Macky Sall », a-t-il ajouté.



Selon le leader de Pastef, ce qui s’est passé hier est d’une « gravité extrême, ce n’est même pas une parodie de justice, c’est du banditisme judiciaire comme je l’avais prédit ».



Le maire de Ziguinchor estime que le peuple, a déjà tranché. Il invite ainsi ses militants à ne pas tomber sur des débats stériles et à ne pas se distraire. Et de faire focus sur 2024.