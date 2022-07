Ousmane Sonko, le Robin des bois sénégalais ? Par Birame Waltako Ndiaye

Le Robin des bois s’est invité en politique sénégalaise

Habile, mais surtout prétendu protecteur des pauvres et des paumés, il détroussait les riches. C’est ainsi que l’opposant sénégalais en chef, malgré ses écarts et ses imprécisions, capte l’attention et la sympathie des masses. Rien à faire de sa carrure ! De toute façon, les maitres de céans dégoutent de leurs boulimies en propriétés, de leurs extravagances en mondanité et de leurs excès en commandement. Comme dans un film, le téléspectateur éprouve un attachement sympathique, plus qu’une vulgaire compassion, à l’endroit de celui qui s’engage à détrousser l’oppresseur.



Dans la pyramide de ses besoins, la masse n’en veut que pour punir ceux-là qui, sous son nez et sa barbe, le spolient, le dominent et l’abaissent.

Peine perdue pour les prétentieux qui s’imaginent davantage ambitieux. Ces derniers placent la barre trop haut. Ils ne se suffisent pas à haïr comme tout le monde. Ils cherchent plus et mieux alors que la foule souveraine a déjà trouvé son âme sœur, celle qui assouvit son besoin. Primaire, me direz-vous ? Faux ! il s’agit du besoin communautaire de l’heure, de la nécessité d’assouvir une soif immédiate de justice, surtout de vengeance.



Au diable les rabat-régals ! Pointilleux comme tout, ces suspects de connivences ou d’aigreur dansent plus vite que la chanson retransmise dans le vaste camp de concentration.



Populisme ou démagogie est le nom donné imprécisément à la concordance entre un discours accrocheur et les besoins les plus significatifs du moment. Actuellement, au Sénégal, la mayonnaise a pris à force d’excès et d’abus de la part des gouvernants. Le grand public n’a que faire de la pertinence et la cohérence des projets politiques. Ce qui le passionne et le mobilise ne peut jaillir que de la fureur, de l’agressivité et des promesses de brutalité. Béni de Dieu, disent certains à propos de Sonko. Cette lecture suprarationelle d’une réalité si banale peut paraitre blasphématoire pour un païen comme Ndukur Kacc Ndao.



Quant aux aspirants d’une voie alternative encore appelée troisième voie, il leur faudra attendre que les exigences deviennent autres. Il leur faudra compter sur la formation de qualité des masses, notamment la prise de connaissance de ses devoirs et les limites de sa propre liberté. Malheureusement, patience et politique ne font pas bon ménage. Voilà pourquoi AAR Sénégal a du mal à concilier ses besoins électoralistes et son sens de la responsabilité. Voilà pourquoi le régime en place use et abuse des armes non conventionnelles pour maquiller l’indéfendable. Les incantations ne suffisent pas à dompter l’animal blessé.



De grâce ! Que personne ne vienne, tout réducteur, me reprocher d’assimiler le sacro-saint patriote à une bête. On ne sait jamais jusqu’où peut mener le militarisme. Oups ! Militantisme, je voulais dire.



Par Birame Waltako Ndiaye