Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor : « Nous ne sommes pas venus pour procéder à des règlements de comptes »

Le maire sortant de la commune de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a passé le témoin lundi à son successeur à l’issue d’un long tête-à-tête dans les locaux de l’hôtel de ville. Si Baldé a appelé les habitants de la commune à soutenir Ousmane Sonko, ce dernier a, à son tour, promis qu’il ne fera pas de chasse aux sorcières.



« C’est la fin d’une mission qui est l’une des plus exaltantes. Je pars la tête haute, après 12 ans au service des populations ziguinchoroises. Nous avons fait beaucoup de réalisations. Nous avons aussi ouvert des chantiers qu’il aura la charge de poursuivre. Nous avons profité de cet entretien pour lui transmettre tous les dossiers », a déclaré M. Baldé.



Il a demandé à tous les Ziguinchorois de soutenir Ousmane Sonko pour la réussite de sa mission. Parce que, selon lui, sa réussite est celle de tous les fils et filles de la ville et de la région.



Le maire élu a salué l’esprit d’ouverture de M. Baldé pour la production de tous les documents qu’il avait exigé et pour la clarté des réponses par rapport à toutes les questions posées.





Par ailleurs, Ousmane Sonko a montré qu’il ne compte pas faire de chasse aux sorcières. « Nous ne sommes pas venus pour procéder à des règlements de comptes. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous travaillons avec tout le monde. Nous mettrons à contribution tout le monde. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne fera pas le travail avec rigueur »