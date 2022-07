Ousmane Sonko reçu par Umaro Sissoco Embalo à Dakar

L'opposant sénégalais, Ousmane Sonko a répondu ce jeudi, à l’invitation du Président bissau-guinéen, Ùmaro Sissocco Embalo, porté à la tête de la CEDEAO par ses paires en début de semaine.



«Nous avons eu des échanges très profonds et avons partagé nos préoccupations sur les situations politiques intérieures de la Guinée, du Sénégal et des grands chantiers de la Cedeao », a écrit le leader du parti Pastef sur page Facebook.



Le maire de Ziguinchor, avec sa délégation, a été reçu à l'hôtel Kind Fadh Palace par le président Umbalo. Sonko s'est réjoui de « cette discussion franche et directe avant de remercier le Président Embalo pour ses égards ».