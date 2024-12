Ousmane Sonko révèle 29 000 recrutements irréguliers et des scandales dans la gestion foncière

Le Premier ministre a annoncé ce vendredi lors de sa Déclaration de politique générale (DPG) que l’audit du ministère de la Fonction publique a révélé environ 29.000 recrutements non conformes à la réglementation en vigueur.



« Il a été procédé à l’audit des ressources humaines trouvées sur place par les différents ministres à leur prise de fonctions pour traquer tous les recrutements indus sous la forme de personnel contractuel », a déclaré Ousmane Sonko.



Pour donner une idée de l’ampleur des pratiques du régime précédent, dit-il, « le ministère en charge de la Fonction publique a recensé environ 29.000 contractuels recrutés en marge de la réglementation en vigueur ».



Le Premier ministre a également souligné des scandales majeurs dans la gestion foncière, évoquant l'occupation illégale du domaine public, l’occupation du domaine public maritime ou de l’accaparement de terres sans communes mesures par des privés et des sociétés immobilières au niveau des lotissements des zones foncières effectués à Dakar à Thiès particulièrement à Mbour 4 ».



« Nous avons constaté des pratiques de prévarication et de privatisation du patrimoine foncier et bâti de l'État », a révélé Ousmane Sonko.