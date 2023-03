Ousmane Sonko, toujours hospitalisé à la clinique

Le leader de Pastef Ousmane Sonko est toujours hospitalisé à la clinique SUMA Assistance où il a été admis hier-jeudi après avoir piqué une crise à son domicile à la cité Keur Gorgui (Dakar).



Une information confirmée par un des proches de Ousmane Sonko que PressAfrik a contacté via téléphone.



A rappeler que dans une note publiée sur sa page Facebook, le leader de Pastef a fait part d'une sensation de vestiges et de douleur au bas ventre depuis qu'il a été déposé chez lui par les forces de l'ordre.



« Depuis que les FDS m’ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas ventre et j'éprouve des difficultés respiratoires», a dit Sonko.



Le leader de Pastef estime donc que le président « Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur (sa) personne».