Oussouye : L'ONU Femmes apporte son soutien à l'autonomisation des actrices locales

L'équipe pays des Nations Unies au Sénégal (ONU) a effectué une visite de terrain le jeudi 5 février dans l’après-midi au Centre d'Enseignement Technique Féminin et d'Apprentissage Domestique (CEDAF) d'Oussouye. Cette structure, placée sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, bénéficie de l'appui technique et financier d'ONU Femmes.



La rencontre s'est soldée par une immersion au sein des ateliers de transformation gérés par les bénéficiaires. Les membres de la mission onusienne ont pu découvrir une exposition-vente mettant en avant les produits locaux issus de l'activité économique de ces femmes, illustrant les résultats concrets des programmes d'autonomisation mis en œuvre sur place.



Le CEDAF remplit une mission multidimensionnelle axée sur la protection et la promotion de la population féminine. Ses actions se concentrent sur la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et l'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité. Au-delà de l'assistance sociale, le centre s’impose comme un cadre de coordination locale indispensable pour renforcer le leadership féminin et maintenir la cohésion sociale au sein de la région naturelle de Casamance.



