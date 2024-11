Ouverture de la 15ème Biennale de Dak 'Art : le discours de Diomaye teinté du Jubb Jubal Jubanti

"Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai invité mes compatriotes à cultiver l'éthique dans leurs attitudes et leurs actions. En exprimant ce souhait, j'ai à cœur de façonner une conscience collective orientée vers la mobilisation des énergies et des intelligences, afin que nous puissions affronter les immenses défis du présent et de l'avenir dans les meilleures conditions, en puisant dans les inépuisables ressources morales et culturelles de notre peuple", a déclaré Bassirou Diomaye. C'était à l'occasion de son discours d'ouverture de la 15 ème Biennale de Dakar, devant un parterre d'artistes venus du monde entier.



Ainsi, a-t-il poursuivi : "C'est pourquoi le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko inscrit les valeurs de Jubb Jubbal et jubanti au cœur de nos actions. Ces mots peuvent être traduits par substance, rectitude, droiture par l'exemple. Ils impliquent la rectification des torts causés à autrui et à la communauté. Tels sont les principes à mettre en œuvre à tous les niveaux, par chacun d'entre nous, et plus particulièrement par ceux qui exercent une part de pouvoir public..."



Pour Bassirou Diomaye Faye, une gouvernance politique bien pensée s'articule naturellement autour de ces fondements culturels. Accomplir cette exaltante mission revient à s'aligner sur la Constitution, qui proclame, dans son préambule, l'attachement profond du peuple sénégalais à ses valeurs culturelles fondamentales, lesquelles constituent le ciment de l'unité nationale.