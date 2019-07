Oxfam-Elimane Kane: Le ministre Aly Ngouille Ndiaye suit de très près le dossier

​Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye suit de très prés l'affaire d’Oxfam-Homosexuels au Sénégal faisait état du limogeage d’un cadre de l’ONG, Elimane Kane, qui aurait refusé d’appliquer le nouvel agenda de l'organisation pour "promouvoir" les homosexuels et autres lesbiennes et personnes transgenres.En effet, les sources contactées par "E-radio" renseignent que des services du département du ministère de l’Intérieur en ont profité, d’ailleurs, pour voir si les organisations non gouvernementales (Ong) établies au Sénégal respectent les cahiers de charge.