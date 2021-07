Oxygénation à domicile pour les cas graves du covid: des sociétés privées facturent 15.000 FCFA/jour aux malades

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En effet, des sociétés privées évoluant dans la vente d'oxygène ont pris à bras-le-corps ce problème lié à l'accès à l'oxygène par les malades du Covid.



"Nous mettons à la disposition des Sénégalais des concentrateurs d'oxygène pour les patients atteints de Covid-19, avec un débit jusqu'à 10L/minutes; ou encore vous n'aurez pas besoin de prendre beaucoup de bouteilles, c'est pratique".

Ce sont par ces messages accrocheurs avec des numéros de téléphones opérationnels que des sociétés privées font la promotion de leurs activités d'oxygénothérapie. Elles proposent des séances à domicile aux malades ayant une détresse respiratoire.



Joint par nos confrères de l'AS, un personnel travaillant dans une des sociétés renseigne sur le procédé qui paraît simple. "Il suffit juste d'appeler sur un de nos numéros qui accompagnent nos différentes affiches en nous faisant parvenir l'ordonnance prescrite par un médecin", déclare la source du journal.



A l'en croire, l'ordonnance est très importante dans la mesure où elle renseigne sur le débit à utiliser. "L'infirmier est à votre charge, on livre juste l'oxygène et c'est 15 000 F par jour et 20 000 F à l'installation", poursuit-il.



Un business sûrement lucratif qui permet de sauver la vie à des centaines de personnes qui sont en détresse respiratoire et qui ne parviennent pas à disposer de place dans les hôpitaux publics.