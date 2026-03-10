Justice : L'Imam Dramé convoqué à la Section de Recherches ce mercredi

Imam Dramé, coordonnateur du Mouvement pour la Défense de l'Apprentissage et de la Protection des Personnes (MODAPP), est attendu ce mercredi 11 mars 2026 à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane. Il répond à une convocation de la Section de Recherches (SR)



Selon des informations relayées par le média Senegal 7, le leader d'opinion doit se présenter devant les enquêteurs dans la matinée. Bien que les motifs officiels de cette audition n'aient pas encore été rendus publics, cette convocation intervient dans un contexte de prises de position régulières de l'Imam sur l'actualité socio-politique du pays.



Coordonnateur national et porte-parole du MODAPP, l'Imam Dramé est une figure médiatique connue pour ses analyses critiques et ses interventions dans divers talk-shows, notamment sur la RTS et les plateformes numériques. Il est particulièrement actif sur les questions liées à la gouvernance et aux libertés publiques.



Cette audition à la Section de Recherches de Colobane s'inscrit dans une série de convocations touchant plusieurs acteurs de la société civile et leaders d'opinion ces dernières temps au Senegal.

