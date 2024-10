PL : Manchester United renoue enfin avec la victoire, Aston Villa confirme, Brighton surprend Newcastle

Après le succès autoritaire de Tottenham en début d’après-midi sur West Ham (4-1), cette 8e journée de Premier League se poursuivait avec un multiplex de cinq rencontres, dont le déplacement de Brentford chez un Manchester United toujours malade. Les maux des Red Devils se sont d’ailleurs vite confirmés puisqu’au moment de regagner les vestiaires à la pause, et après une première période dominée, mais inoffensive, ils se relâchaient sur corner et encaissaient l’ouverture du score signée Pinnock (0-1, 45e+5).



Heureusement pour eux, les Mancuniens lançaient cette seconde période avec l’égalisation de Garnacho (1-1, 47e). Dans la foulée, l’Argentin frôlait le doublé et c’est finalement Hojlund qui offrait le but de la victoire aux siens (2-1, 62e). Une nouvelle fois, MU n’a pas brillé, mais ce premier succès en championnat depuis le 14 septembre leur permet de remonter à la 10e place et d’offrir un peu d’air à Erik ten Hag.



Dans les autres matchs, Aston Villa poursuit sa belle entame de championnat, confirmant sa saison passée. Les troupes d’Unaï Emery sont allées gagner sur la pelouse de Fulham (3-1), malgré l’ouverture du score des Cottagers et un penalty arrêté par Emiliano Martínez. Ils grimpent à la 4e place du classement, à une longueur du leader seulement. Brighton réalise lui aussi une excellente opération en prenant les trois points de la victoire à Newcastle (1-0).



L’ancien Mancunien Danny Welbeck a inscrit l’unique but de la rencontre. Plus loin au classement, Everton remercie Iliman Ndiaye, buteur à Ipswich pour un succès 2-0 sur la pelouse d’un concurrent au maintien. Les Toffees sont 15es avec un confortable matelas de cinq unités sur la zone rouge. Enfin, Leicester a réalisé un bel exploit en arrachant la victoire à Southampton (3-2), après avoir été mené de deux buts.





Les résultats des matchs de 16h :



Fulham 1 - 3 Aston Villa : Jiménez (5e) / Rogers (9e), Watkins (59e) et Diop (csc 69e)



Ipswich 0 - 2 Everton : Ndiaye (17e), Keane (40e)



Manchester United 2 - 1 Brentford : Garnacho (47e) et Hojlund (62e) / Pinnock (45e+5)



Newcastle 0 - 1 Brighton : Welbeck (35e)



Southampton 2 - 3 Leicester : Archer (8e) et Aribo (28e) / Buonanotte (64e), Vardy (74e, sp) et Ayew (90e+8)







Avec Footmercato