PL: Pas de vainqueur entre Chelsea et Liverpool

Alors que West Ham et Everton trônent pour le moment en tête de la Premier League avec 7 points, Liverpool et Chelsea sont juste derrière avec 6 unités. Cela tombe bien, les deux prétendants au titre en Premier League se retrouvaient ce samedi pour le compte de la 3e journée de Premier League. A domicile, Liverpool s'organisait en 4-3-3 avec un milieu de terrain composé de Fabinho, Jordan Henderson et Harvey Elliott tandis que Mohamed Salah et Sadio Mané accompagnaient Roberto Firmino en attaque. De son côté, Chelsea poursuivait dans son traditionnel 3-4-3 avec un double pivot composé de N'Golo Kanté et Jorginho tandis que Romelu Lukaku était accompagné par Kai Havertz et Mason Mount en attaque. Ce match débutait fort avec un centre dangereux d'Harvey Elliott qui était repoussé par Reece James (3e). Le jeune milieu anglais déclenchait ensuite une frappe croisée qui flirtait avec le poteau droit (4e).



Chelsea était aussi actif et Marcos Alonso se distinguait avec un centre-tir qui était contré en corner (9e). Liverpool s'octroyait ensuite une très grosse occasion avec un sublime caviar de Trent Alexander-Arnold dans le dos de la défense. Jordan Henderson remisait le ballon devant le but sans succès (11e). Très ouvert, ce match prenait un tournant quelques minutes plus tard. Sur un corner côté gauche, Reece James enroulait un centre vers le premier poteau. De la tête, Kai Havertz déviait le ballon sous la barre transversale d'Alisson Becker totalement battu (1-0, 22e). Surpris Liverpool tentait de réagir avec un joli centre de Mohamed Salah (24e) puis Romelu Lukaku répondait pour Chelsea. Animée, cette rencontre était ouverte et coup sur coup, Liverpool et Chelsea obtenaient une grosse occasion peu avant l'heure du jeu (28e)



Chelsea a résiste jusqu'au bout

Chelsea passait proche du deuxième but suite à une frappe de Romelu Lukaku mais Virgil van Dijk déviait la sphère (35e). Les choses semblaient se compliquer pour Liverpool avec la blessure de Roberto Firmino (42e) remplacé par Diogo Jota. Mais finalement, le match tournait en faveur des Reds. Sur un corner botté côté gauche prolongé par Sadio Mané au second poteau, Joël Matip voyait sa reprise être contrée. Il plaçait ensuite un cou de casque sur la barre transversale. S'en suivait un cafouillage qui débouchait sur une faute de main de Reece James (45e +1). Après utilisation de l'arbitrage vidéo, Anthony Taylor expulsait Reece James et sifflait un penalty (45e +3). Celui-ci était frappé et transformé par Mohamed Salah (1-1, 45e +5). Au retour des vestiaires, Liverpool tentait de profiter de sa supériorité numérique et maintenait la pression.



Diogo Jota s'illustrait avec un joli coup de casque (51e) tandis que Virgil van Dijk s'essayait à une frappe de loin (52e). Devant la surface, Jordan Henderson enroulait une joli frappe enroulée qui manquait d'accrocher la lucarne droite d'Édouard Mendy (58e). Liverpool maintenait son emprise sur la rencontre et multipliait les occasions dans le camp adverse. Pour autant, Mateo Kovačić ne passait pas loin de surprendre tout son monde (84e). Si Mohamed Salah manquait de peu l'occasion suivante (85e), Liverpool ne profitait pas de son avantage numérique. Au final, les Reds partagent les points avec une équipe de Chelsea qui a su faire le dos rond. Les deux clubs rejoignent West Ham et Everton en tête de la Premier League.