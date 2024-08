PS : "il n’est plus pertinent de penser à un congrès extraordinaire", selon Moustapha Diaw

La tenue d’un Congrès Extraordinaire avant les prochaines législatives, évoquée dans certains cercles politiques, est-elle envisageable ? Moustapha Diaw, membre du Bureau politique du PS, répond négativement et dresse la liste des difficultés qui frappent actuellement le Parti socialiste, le plus ancien du Sénégal.



Selon Moustapha Diaw, cité par actunet.net, il n’est plus pertinent de penser à un congrès extraordinaire, malgré les demandes de la majorité des militants. Les structures de base du parti sont obsolètes, affaiblies par des démissions, des décès et le contexte politique national en mutation. Dans ces conditions, il est crucial de réfléchir à une dynamique consensuelle qui permettrait aux socialistes, et même à l’ensemble de la gauche, de se retrouver autour du PS. Il faut rappeler que les unions régionales et départementales sont inactives depuis plus de cinq ans.



M. Diaw souligne que le séminaire des 30 et 31 août doit entériner la création, par consensus, d’un collège qui inclura même ceux ayant quitté le parti. Ce collège, chargé de diriger le PS pour une période maximale de deux ans, aura pour mission de moderniser l’organisation et de rendre le fonctionnement du parti plus inclusif grâce à une approche collective. Il est crucial, selon lui, que le PS cesse de fonctionner comme un parti État.