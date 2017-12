PS: le planning pour «légitimer» l’exclusion de Khalifa Sall et Cie

Le divorce entre la direction du PS et le camp de Khalifa Sall est sur le point d’être définitivement consommé. La preuve, en plus de la date du 30 décembre 2017, retenue pour réunir le Bureau politique, l’instance devant prononcer la sentence a déjà défini le planning de ladite rencontre. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour, l’exclusion de Khalifa Sall et Cie figure en bonne place.



Selon les informations recueillies auprès des responsables socialistes membres du Bureau politique, il est prévu une présentation du rapport d’évaluation des dernières élections, législatives et référendaires.



Un haut responsable socialiste explique dans "l'Observateur" que « la lecture de ce rapport d’évaluation des élections permettra de constater devant les membres du Bureau politique les dissidences élections ».



Pour ce même interlocuteur, ce sera l’occasion de revenir sur la vente des cartes initiées par les proches du maire de Dakar et que la direction du PS qualifie de «fractionniste». Ce membre du Bureau politique conclut dans les colonnes que « tout cela, c’est pour mettre à la disposition du Bureau politique des éléments solides qui prouvent que ces gens-là doivent être exclus du parti ».



Et l’interlocuteur de révéler que « s’il y a des positions divergents, il sera procédé à un vote pour déterminer la position définitive du Bureau politique». Toutefois, l’exclusion des « rebelles » n’est pas le seul point inscrit à l’ordre du jour du prochain Bureau politique du PS.