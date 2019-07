PSG : Gueye, les détails de l'accord

Comme annoncé ces derniers jours, le milieu défensif Idrissa Gueye (29 ans, 33 matchs en Premier League pour la saison 2018-2019) va bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce vendredi, L'Equipe et RMC confirment à leur tour un accord à 32 millions d'euros entre le club de la capitale et Everton. La radio précise que le montant du transfert sera de 30 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus. De son côté, l'international sénégalais, finaliste de la dernière CAN, doit signer un contrat de 4 ou 5 ans, selon les sources. Des négociations étaient toujours en cours ces dernières heures pour un éventuel bail de quatre années assorti d'une année supplémentaire en option.