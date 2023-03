PSG : Lionel Messi chaud pour revenir au FC Barcelone !

Seul problème et il est de taille, les finances exsangues du club blaugrana. Déjà en grande difficulté pour valider le nouveau contrat de Gavi, le Barça est scruté de près par la Liga et son président, Javier Tebas, qui effectue un marquage individuel auprès du FCB. Si les deux parties veulent de nouveau travailler ensemble, il faudra vendre plusieurs joueurs et se délester d’une partie de la masse salariale pour espérer récupérer la Pulga. On en est encore loin, mais le champion du monde argentin sait visiblement de plus en plus là où il veut jouer la saison prochaine…

À un peu plus de trois mois de la fin de son contrat, les spéculations vont bon train quant à l'avenir de Lionel Messi au PSG. Et si le père ne cesse de monter au créneau pour démonter les rumeurs, nous sommes en mesure de vous confirmer que la Pulga a des envies d'ailleurs et songe très sérieusement à revenir à Barcelone.Qu'il semble loin le temps où Lionel Messi débarquait au Bourget devant des milliers de personnes qui scandaient son nom, forcément heureux de voir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football rallier le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. Venu pour faire passer un cap au PSG, Lionel Messi (35 ans) est loin d'avoir réussi son pari moins de deux ans après son arrivée. On peut même dire que sous l'impulsion de la Pulga, le club de la capitale vit sans doute l'une des pires saisons sous pavillon QSI.Alors que tout semblait parti pour que l'aventure parisienne du champion du monde 2022 se poursuive une saison supplémentaire (il est en fin de contrat le 30 juin 2023), et qu'un accord verbal avait été trouvé en décembre, les positions se sont clairement éloignées, comme nous le révélions le 13 février dernier. Il y a un mois, une prolongation n'était clairement pas l'hypothèse privilégiée par le champion du monde et son entourage. Les dernières semaines n'ont fait que renforcer ce sentiment, malgré les démentis réguliers de son père.Le Barça essaie de trouver une solution pour le faire revenir