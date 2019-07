PSG : contrat de quatre ans pour Idrissa Gueye, selon RMC sport

Sauf retournement de situation, l'international Sénégalais Idrissa Gana Gueye devrait être un nouveau joueur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours.



En début de semaine, « Le Parisien » évoquait un accord entre le club de la capitale et Everton pour le transfert de l’international sénégalais, autour de 32M€. Un accord a été confirmé ensuite par la presse anglaise et L’Equipe.



Et ce samedi, RMC Sport apporte un peu plus d’informations. Selon le média français, le milieu de terrain âgé de 29 ans devrait passer sa visite médicale dimanche ou lundi avant de signer son nouveau contrat.



Avec le Paris SG, Idrissa Gueye devrait s’engager pour quatre ans, plus une saison en option. Le champion de France touche donc au but dans ce dossier.