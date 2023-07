PSG, dossier Kylian Mbappé : le Real Madrid est sous le choc !

Alors que les tensions entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s’intensifient, le Real Madrid s’est étonné de voir le capitaine des Bleus écarté du groupe.

C’est évidemment la Une de toute la presse sportive espagnole. Après avoir inscrit son premier but de la saison avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a été placé parmi les indésirables et ne participera pas à la tournée de pré-saison, au Japon et en Corée du Sud. Une prise de position ferme de la part du PSG, qui ne souhaite pas voir le joueur partir librement à l’issue de la saison 2023-24. Alors que le club de la capitale attend le 31 juillet pour négocier avec les autres clubs, la situation reste extrêmement tendue.



Kylian Mbappé a évidemment des sollicitations en Premier League, mais aussi en Arabie saoudite. Nous annoncions ce samedi matin que le gouvernement saoudien a commencé les démarches pour faire venir Kylian Mbappé en Arabie saoudite. Après l’échec Lionel Messi, ces derniers tentent en effet de placer le génie français du côté d’Al-Hilal. Mais s’il y a un club qui surveille de très près Kylian Mbappé, c’est évidemment le Real Madrid.



Le Real Madrid surveille de loin

Selon la radio espagnole Cope, les Merengues ont évidemment appris l’absence de Kylian Mbappé et la décision de l’équipe parisienne d’écarter le numéro 7 de la tournée asiatique a surpris en interne, au Real Madrid. En effet, le club blanc pense que la relation entre l’équipe parisienne et le joueur pourrait très mal se terminer, notamment après avoir appris que le PSG serait prêt à ne pas faire jouer son attaquant pour le convaincre de prolonger.



Les dernières informations du Parisien attestent que le Paris Saint-Germain pense que Kylian Mbappé a d’ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre l’été prochain. Pourtant, la presse espagnole assure que Madrid suit chaque mouvement de loin, mais ne compte pas passer à l’attaque tant que Kylian Mbappé et le PSG n’auront pas réglé leurs différends. Le Real Madrid attend donc patiemment et espère que le capitaine des Bleus ne prolongera pas son contrat jusqu’en 2025.