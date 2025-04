PSG en mission à Londres : un choc décisif face à Arsenal en demi-finale aller

Ce mardi soir à 19h00 GMT, le Paris Saint-Germain affronte Arsenal à l'Emirates Stadium pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. Un rendez-vous crucial pour les hommes de Luis Enrique, déterminés à prendre une option sur la qualification avant le retour au Parc des Princes.



Face à une équipe d'Arsenal redoutable et bien en place, les Parisiens devront s'appuyer sur leurs leaders pour faire la différence. Ousmane Dembélé, en grande forme ces dernières semaines, sera attendu pour dynamiter la défense londonienne. Au milieu, Vitinha aura la lourde tâche d'organiser le jeu parisien, tandis que Marquinhos devra assurer la solidité défensive aux côtés de Donnarumma, impérial dans les cages lors des derniers matchs européens.



Le PSG, qui rêve toujours d'un premier sacre en C1, sait que tout se jouera dans les détails face à un Arsenal ambitieux. L'enjeu est immense, et les Parisiens devront faire preuve de sang-froid et d'efficacité pour espérer revenir de Londres avec un résultat positif.