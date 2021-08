PSG : la mise en garde de Thierry Henry pour Lionel Messi

Les prises de parole de Thierry Henry (43 ans) ne passent jamais inaperçu. Encore moins lorsque le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France évoque l'arrivée de Lionel Messi (34 ans) au Paris Saint-Germain. Enrôlé par Amazon pour livrer ses analyses pointues d'expert du football sur Prime Video Sport, celui qui demeure également le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal a lancé un avertissement à Mauricio Pochettino. Le technicien argentin possède en effet un potentiel offensif sans commune mesure sur la planète football avec Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria ou encore Icardi. Attention néanmoins à ne pas nuire à l'équilibre du collectif parisien.

«L'équilibre, c'est le plus important. À un moment donné, on parle toujours de grands joueurs, d'attaque, d'aller vers l'avant. Mais il faut un équilibre. On parle de l'équipe dans laquelle j'évoluais au Barça (en compagnie de Lionel Messi ou encore Samuel Eto'o, NDLR), mais les gens oublient de souligner qu'on ne prenait pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des Champions. Après quand vous avez des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile mais quand je vois comment Paris évolue à l'heure actuelle... ils prennent un peu trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai qu'il manquait des joueurs mais l'équilibre est le plus important», a ainsi insisté Thierry Henry ce dimanche lors de l'émission Dimanche Soir Foot du nouveau diffuseur de la Ligue 1. Mauricio Pochettino est prévenu.