PSG : la réaction du Real Madrid à la nouvelle sortie de Leonardo sur Mbappé

« Il y a toujours eu des discussions avec lui, il est ouvert au débat. On a une communication constante. Ce qu’il dit, je pense que c’est la vérité. Il est dans une réflexion. Il réfléchit, je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste, ok aussi qu’il parte, mais je pense qu’il est vraiment dans une réflexion ». Samedi, après le sacre parisien, Leonardo était encore interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé.





Dans son intervention, le dirigeant brésilien a confirmé une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur : la possibilité de voir le champion du monde 2018 prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. S'il semblait un temps promis au Real Madrid, sans la moindre option pour le champion de France, la donne a donc un peu changé au cours de ces dernières semaines. Il faut dire que le PSG est prêt à lui signer un chèque en blanc, même si ce qu'attend le joueur, ce sont surtout des garanties sportives.



Madrid ne tremble pas

Mais comme l'indique Marca, le Real Madrid ne tremble pas. Les dirigeants du club de la capitale sont sereins, et ne prêtent même pas vraiment attention à tout ce qui peut se dire, que ce soit via les dirigeants parisiens, ou même dans la presse. Ils sont concentrés sur les échéances à venir, en Ligue des Champions, et sur des dossiers un peu plus périlleux du fait de la concurrence de bien d'autres clubs, comme ceux menant à Aurélien Tchouaméni ou à Antonio Rüdiger.



Concrètement, le Real Madrid estime avoir fait ce qu'il devait faire et n'a plus qu'à attendre la fin du championnat pour que Kylian Mbappé prenne sa décision finale. L'état-major du club présidé par Florentino Pérez est calme et compte sur cet accord déjà trouvé avec le joueur, restant donc assez confiant quant à l'issue de ce feuilleton. On sera bientôt fixé...