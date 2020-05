PSG: le tarif XXL serait fixé pour Kalidou Koulibaly !

Courtisé par le PSG pour la succession de Thiago Silva, le défenseur central international sénégalais du Napoli Kalidou Koulibaly pourrait coûter un peu moins cher que prévu. Avec l’avènement du Coronavirus, le mercato estival fera une exception en termes de ventes de joueurs. Les prix seront moins exorbitants comme à l’accoutumée. Au vu de cela, le club francilien aurait décidé de ne pas laisser partir le brésilien. il y aurait un gros doute sur son avenir. Du coup l’affaire Koulibaly reste en suspens.



Il y a quelques semaines, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, était catégorique : pour attirer Kalidou Koulibaly, il faudra débourser 100 millions d’euros. Aujourd’hui, avec la crise liée au coronavirus, ce prix pourrait être revu à la baisse par le président napolitain, alors que plusieurs clubs de Premier League comme Manchester United ou encore Liverpool seraient sur le coup. Leonardo continue de piste le puissant international sénégalais, dans l’optique de préparer la succession d’un Thiago Silva vieillissant. Et ce nouveau prix pourrait être abordable…



70 à 80M€ pour Koulibaly ?

Ainsi, comme révélé par la Gazzetta dello Sport, le prix de Kalidou Koulibaly pourrait être revu à la baisse, et une offre de 70 à 80 millions d’euros pourrait être étudiée par les dirigeants napolitains. De son côté, le Napoli se serait préparé à l’éventualité d’un départ en pistant le défenseur central international serbe de la Fiorentina, nikola Milenkovic. Ce dernier pourrait coûter environ 30 millions d’euros au Napoli.



Naples préparerait donc bel et bien la succession de Koulibaly, qui aurait annoncé souhaiter rejoindre la Premier League. Leonardo pourrait bien tout de même avoir une ouverture… A cette allure, le PSG pourrait dire adieu au dossier Kalidou Koulibaly. un gros coup dur puisque Leonardo, directeur sportif du club, l’aurait ciblé pour renforcer le secteur défensif.