PSG: les révélations de Leandro Paredes sur l’avenir de Cavani

Edinson Cavani quittera le Paris Saint-Germain au terme de son contrat en juin prochain. Pour l’instant, on semble avoir deux favoris pour s’offrir le goleador uruguayen de 32 ans : l’Atlético de Madrid, qui était proche de le recruter en janvier, ainsi que l’Inter Miami, la nouvelle franchise de MLS. Chelsea et Manchester United seraient eux en embuscade dans ce dossier loin d’être réglé.



Et voilà que son coéquipier Leandro Paredes vient de lâcher une petite bombe, qui concerne l’avenir du Matador sur le moyen terme. « Beaucoup dans le vestiaire me demandent comment c’est à Boca, le public, jouer à la Bombonera. Avec Cavani j’en ai beaucoup parlé et il aimerait y jouer. Je crois qu’il veut encore être un ou deux ans en Europe. Ensuite, ça lui plairait sûrement d’aller à Boca. Il est parfait pour Boca », a confié le milieu de terrain argentin dans un entretien accordé à la radio argentine AM 630. Reste à voir si les dirigeants du club de Buenos Aires souhaiteront passer à l’attaque !



Foot Mercato