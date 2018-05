Pacification de l’espace universitaire : Macky Sall évalue le coût du «sacrifice»

Macky Sall s’est félicité de la nouvelle tournure que prennent les choses dans l’espace universitaire. Milieu dans lequel il a décidé «d’engager des mesures inédites en faveur de notre communauté universitaire. Le président de la République décide d’engager des mesures inédites en faveur de notre communauté universitaire. Ces décisions de haute portée sociale, constituent des réponses fortes, salutaires pour l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants».



Cependant, ces mesures ont un coût «financier significatif sur le budget de l'Etat car l’augmentation du montant des bourses et des aides sociales ; la baisse du prix des tickets-repas, ramenant le prix du petit déjeuner à cinquante francs et celui du déjeuner ou diner à 100 F pour l’étudiant, la dotation en moyens de transport, sont évaluées à la somme de 8 milliards 160 millions de FCFA», informe le communiqué sanctionnant cette réunion.



Mais, les investissements ne se limitent pas là puisque, indique-t-il, «les autres mesures nécessitent plus d’une trentaine de milliards pour engager les travaux portant sur les bâtiments pédagogiques, la construction de quatre restaurants, la construction et la réhabilitation de pavillons, la voirie, l'éclairage, l'assainissement et l'approvisionnement en eau, ainsi que le relèvement du plateau technique des centres médicaux en les dotant d’ambulances médicalisés, de médecins, d’infirmiers et de sages-femmes en plus de l’approvisionnement correct et régulier en médicaments».



Le Président Sall a rappelé les sommes colossaux déjà investis pour améliorer les conditions de vie des étudiants avec notamment les 30 000 lits qui seront affectés aux différents campus sociaux des universités du Sénégal.