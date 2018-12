Paiement des indemnités: les anciens "diambars" de la guerre du Golfe marchent cet après-midi

Les anciens diambars de la guerre du golfe ont annoncé une marche pacifique cet après-midi à 16h00 de la place de la Nation au rond-point de la Rts pour réclamer le paiement de leurs indemnités, après « trois mois de patience », selon le vice-président le l’Ong Jamra Mame Mactar Guèye sur Zik Fm qui avait mené une médiation dans cette situation.



« Lors de la guerre du golf, le Sénégal s’est illustré en étant le premier de l’Afrique noire de la ummah islamique pour avoir répondu présent et défendre l’Arabie Saoudite. Et malheureusement, un avion a crashé et 93 de nos compatriotes ont perdu la vie. Depuis leur retour de mission, les 402 survivants accompagnés des 93 veuves ont remué ciel et terre pour leurs indemnités, a rappelé Mame Mactar Guèye.



« Les anciens diambars ont saisi l’Ong Jamra pour les accompagner dans ce combat à titre de médiation et de facilitation. Et depuis le 10 septembre, dernière séance de travail entre Mame Macter Gueye et le Premier ministre, rien n’a été fait. C’est ce qui explique cette marche pacifique », affirme le vice-président de l’Ong.



Veuves et enfants vont également participer à cette manifestation rapporte Zik Fm.