Palais : le Président Diomaye Faye reçoit Cheikh Ndiguel Sène et salue le rôle des guides auprès des jeunes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce samedi Cheikh Ndiguel Sène. Le guide religieux consacre son action à l'éducation des jeunes.
Selon la Présidence du Sénégal, le chef de l'État a salué ce travail de terrain, mené auprès de familles et de communautés qui comptent sur ces foyers pour instruire, encadrer et transmettre.
Le président de la République a rappelé que l'État entend s'appuyer sur ces relais dans sa politique en direction de la jeunesse. « Les guides religieux touchent des enfants et des jeunes que les dispositifs publics n'atteignent pas toujours, et leur contribution à la cohésion nationale reste déterminante », a dit le Président Faye.
Selon la Présidence du Sénégal, le chef de l'État a salué ce travail de terrain, mené auprès de familles et de communautés qui comptent sur ces foyers pour instruire, encadrer et transmettre.
Le président de la République a rappelé que l'État entend s'appuyer sur ces relais dans sa politique en direction de la jeunesse. « Les guides religieux touchent des enfants et des jeunes que les dispositifs publics n'atteignent pas toujours, et leur contribution à la cohésion nationale reste déterminante », a dit le Président Faye.
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