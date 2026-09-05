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Palais : le Président Diomaye Faye reçoit Cheikh Ndiguel Sène et salue le rôle des guides auprès des jeunes



Palais : le Président Diomaye Faye reçoit Cheikh Ndiguel Sène et salue le rôle des guides auprès des jeunes
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce samedi Cheikh Ndiguel Sène. Le guide religieux consacre son action à l'éducation des jeunes.

Selon la Présidence du Sénégal, le chef de l'État a salué ce travail de terrain, mené auprès de familles et de communautés qui comptent sur ces foyers pour instruire, encadrer et transmettre.

Le président de la République a rappelé que l'État entend s'appuyer sur ces relais dans sa politique en direction de la jeunesse. « Les guides religieux touchent des enfants et des jeunes que les dispositifs publics n'atteignent pas toujours, et leur contribution à la cohésion nationale reste déterminante », a dit le Président Faye. 
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Moussa Ndongo

Samedi 5 Septembre 2026 - 19:15


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