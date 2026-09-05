Tournoi UFOA-A U17 : Mady Touré propose le centre Déni Birame Ndao face à l’incertitude sur les stades

À deux jours du coup d’envoi du tournoi de l’UFOA-A U17, prévu au Sénégal du 7 au 20 septembre 2026, l’incertitude demeure quant aux infrastructures qui accueilleront les différentes rencontres. Alors que les délégations commencent à arriver à Dakar, les organisateurs n’ont pas encore officiellement communiqué sur les stades retenus pour abriter la compétition.



Face à cette situation, le président fondateur de l’Académie Génération Foot, Mady Touré, a proposé de mettre à disposition le terrain du centre Déni Birame Ndao afin d'accueillir une partie du tournoi.



« Je suis, à travers les médias, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour disposer de stades afin d'abriter le tournoi UFOA/A U17. Notre pays est en passe de devenir un hub sportif, comme en témoignent les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, une première en Afrique », a-t-il écrit dans un communiqué.



Mady Touré se dit ainsi prêt à apporter une solution aux organisateurs. « Face à cette urgence, je serai très heureux de mettre à la disposition de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le terrain du centre Déni Birame Ndao de Génération Football pour abriter une des poules », a-t-il proposé.



Selon lui, l’autre poule pourrait être disputée au centre Diambars de Saly, tandis que la finale pourrait se tenir au stade Léopold Sédar Senghor.



« Ce qui nous permettra de garder sa pelouse intacte en perspective du match des Lions comptant pour les qualifications de la CAN 2027 face au Mozambique le 25 septembre prochain », a-t-il souligné.



Le Sénégal accueille cette compétition régionale en qualité de tenant du titre. Les Lionceaux, également champions d’Afrique U17 en titre, poursuivent leur préparation avant de s’envoler pour le Qatar où ils disputeront la Coupe du monde de la catégorie en octobre prochain.



Versé dans le groupe A, le Sénégal partage sa poule avec la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone. Le groupe B est composé du Mali, du Liberia, de la Guinée et de la Guinée-Bissau.



Les Lionceaux feront leur entrée en lice mardi face à la Mauritanie, avant d’affronter la Sierra Leone puis la Gambie pour boucler la phase de groupes.