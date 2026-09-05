Coupe du monde féminine basket 2026 : le Nigeria enchaîne une deuxième défaite face à la Hongrie (67-71)

Le Nigeria enchaîne un deuxième revers de rang à la Coupe du monde 2026, à Berlin en Allemagne. Battues par la Corée du Sud en ouverture, les D'Tigress ont cette fois offert une belle résistance face à la Hongrie, mais se sont inclinées 71-67.



Désormais dos au mur avec deux défaites en deux rencontres, les Nigérianes doivent impérativement s'imposer face à la France, ce lundi à 12h30 GMT, pour garder un espoir de qualification.