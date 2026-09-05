ACCORDS : la diaspora culturelle sénégalaise se structure

Artistes, producteurs, créateurs, entrepreneurs et professionnels de la culture sénégalaise établis à l’étranger lancent ACCORDS, l’Association des Créateurs Culturels Organisés de la Diaspora Sénégalaise. L’organisation entend fédérer les acteurs culturels de la diaspora, mutualiser leurs compétences et renforcer les liens professionnels avec le Sénégal.



Cette initiative répond à un besoin de structuration exprimé par de nombreux professionnels confrontés aux difficultés d’accès aux espaces culturels, aux coûts élevés de production, au manque de financements et de partenariats, ainsi qu’à des passerelles encore insuffisantes avec le Sénégal.



ACCORDS entend agir autour de cinq priorités : la création et la diffusion culturelle, la transmission aux jeunes générations, le tourisme culturel et solidaire, l’entrepreneuriat culturel et le développement de partenariats avec les institutions, entreprises, médias et acteurs culturels.



L’association souhaite également faire de la diaspora une passerelle active entre le Sénégal et le reste du monde, en contribuant à la promotion de la musique, de la danse, de la mode, des arts, de la gastronomie et du patrimoine sénégalais.



« Nous voulons unir nos forces, professionnaliser nos démarches et faire reconnaître la diaspora culturelle comme un partenaire à part entière du rayonnement du Sénégal », déclare Keba Ndiaye, président d’ACCORDS.



L’association appelle enfin l’État du Sénégal, les représentations diplomatiques et consulaires, les collectivités, les institutions culturelles, les entreprises, les médias et les mécènes à ouvrir un dialogue avec les acteurs culturels de la diaspora, afin de favoriser la mise en réseau, la coproduction et la circulation des talents.



À travers cette nouvelle organisation, ACCORDS ambitionne ainsi de contribuer au rayonnement culturel, économique et territorial du Sénégal à l’international.