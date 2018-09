Panne de l’appareil de mammographie : des équipes mobilisées pour la réparation (Ministre)

L’appareil de mammographie qui est tombé en panne à l’hôpital Aristide Le Dantec mardi 5 septembre 2018 est en train d’être réparé. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui assure que des équipes ont été mobilisées pour ça.



«Nous sommes à pied d’œuvre depuis hier (mardi) pour apporter une solution urgente à ce problème. L’appareil a fonctionné jusqu’au lundi 4. E t le mardi 5 septembre on a eu quelques difficultés. Et, nous sommes en train de trouver une solution».



L’invité de l’émission « Yoon Yi » sur Rfm informe par ailleurs que depuis 2012, 17 appareils de mammographie ont été installés un peu partout au Sénégal».



Abdoulaye Diouf Sarr révèle par la même occasion que «d’ici 2019, tous les hôpitaux auront un appareil de mammographie». Ceci, dans le cadre de l’amélioration du pla teau technique. «Nous allons continuer à démocratiser ces appareils de diagnostic avec 12 milliards de F Cfa pour renforcer les plateaux techniques sur l’ensemble du territoire», lance-t-il.