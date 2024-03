Pape Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Aly Ngouille Ndiaye et Barthélémy Dias félicitent Bassirou Diomaye Faye

Une vague de félicitations après les premières tendances qui donnent une victoire large à Bassirou Diomaye Faye.



Et c'est Pape Djibril Fall qui ouvre le bal. Sur son compte X, il déclare : "au regard des tendances actuelles, le peuple sénégalais a choisi M. Bassirou Diomaye Diakhare FAYE comme futur Président de la République du Sénégal. Je lui adresse mes chaleureuses félicitations et lui souhaite bonne chance, pour le bien du Sénégal."



Aly Ngouille Ndiaye de son côté remercie également toutes "celles et tous ceux qui ont porté leur choix sur ma candidature et appelle les militants et sympathisants à se tenir prêts pour la conduite à tenir dans les prochains jours. En avant pour le changement générationnel !"



Il adresse: "ses félicitations à la Coalition Diomaye Président pour sa victoire dans la commune de Linguère. En tant que Maire et candidat à cette élection présidentielle, je remercie tous mes militants et sympathisants pour leur soutien et leur engagement indéfectibles. Je vous invite à rester unis et optimistes pour l'avenir".





Mamadou Lamine Diallo : "Le peuple sénégalais est sorti massivement pour voter ce 24 mars 2024, preuve de la vitalité démocratique de notre république. Je m’en réjouis. Les tendances montrent que Diomaye Faye a gagné au premier tour. Il devient le cinquième président du Sénégal. Je le félicite chaleureusement ainsi que @SonkoOfficiel

. Qu’Allah les guide pour le bien être des Sénégalais."